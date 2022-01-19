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Bektanov görevden alındı, Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Jaksılıkov

Kazakistan'da Savunma Bakanlığına Ruslan Jaksılıkov'un getirildiği bildirildi.

Asya 19.01.2022, 13:13 19.01.2022, 16:29
Bektanov görevden alındı, Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Jaksılıkov

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Murat Bektanov Savunma Bakanlığı görevinden alındı.

Tokayev, ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak en son İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Ruslan Jaksılıkov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

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#Ruslan Jaksılıkov
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