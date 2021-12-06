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Belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Filipinler'de Al-Barka Belediye Başkanı Darussalam Lajid, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Asya 06.12.2021, 12:55
Belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir belediye başkanı öldü.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Zamboanga kentinde motosikletli silahlı kişiler, caddede yürüyen Al-Barka Belediye Başkanı Darussalam Lajid ve Akbar Belediye Başkanı Alih Sali'ye saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda Lajid hayatını kaybetti, Sali ve korumaları yaralandı.

Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

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#filipinler
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