Belucistan'da gözaltına alınan Rigi'den 2 aydır haber yok

İran Devrim Muhafızlarına bağlı istihbarat teşkilatı tarafından Sistan-Belucistan eyaletinde gözaltına alınan Muhammed Ömer Rigi'ye yaklaşık 2 aydır ulaşılamıyor.

İran rejimine bağlı güvenlik güçlerinin, Sistan-Belucistan eyaletinde bir Beluçu zorla kaçırdığı iddia edildi.

Yerel kaynaklara göre, Tahran yönetimi güvenlik güçleri, ülkenin güneydoğusundaki Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Belucistan'ın Taftan yerleşim yerine bağlı Grok köyünde Muhammed Ömer Rigi adlı Beluçu zorla kaçırdı.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı istihbarat teşkilatınca gözaltına alındığı belirtilen Rigi'nin nerede olduğu ise bilinmiyor.

53 gündür ulaşılamayan Rigi'nin hangi nedenlerle gözaltına alındığı konusunda da herhangi bir bilgi mevcut değil.

İran'ın Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Belucistan'da rejim karşıtı protestolara katılan çok sayıda Beluçun herhangi bir resmi gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındığı biliniyor.

Kaynak: MepaNews