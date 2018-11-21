Belucistan'da namaz esnasında camide patlama

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Chaman (Çaman) şehrinde bir camide bir patlama meydana geldi .

Polis kaynakları, namaz esnasında bütün mahalleyi sarsan patlamanın sonucunda imamla birlikte yedi kişinin yaralandığını söyledi.

Cami, Pakistan-Afganistan sınırına yakın olan Chaman'daki Taj Yolu'nda yer alıyor.

Yaralananlar Civil Hospital Chaman'a kaldırıldı.

Patlamanın sebebi henüz kesin olarak belirlenemedi.

Polis, patlama bölgesini kordon altına aldı.

Şimdiye kadar hiç bir grup patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi.

Chaman, Afganistan'ın Kandahar vilayetiyle bir sınırı paylaştığı için Belucistan'da hassas bir şehir olarak görülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 17:08