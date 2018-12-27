Benazir Butto Kimdir?

Benazir Butto, 21 Haziran 1953'de Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünyaya geldi. Babası eski Pakistan devlet başkanı ve başbakanı Zülfikar Ali Butto'dur. Eğitimini Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Harvard Üniversitesi'nde de lisans eğitimi aldı. Butto, eğitimini nihayete erdirdikten sonra ülkesine döndü. Babasının tutuklanıp idam edilmesinden sonra bir süre ev hapsinde kaldı. 1984 yılında yurt dışına çıkmasına izin verildi ve İngiltere'ye yerleşti.

Burada babası tarafından kurulan Pakistan Halk Partisi'nin başına geçti. 1987 senesinde çimento fabrikatörü Asıf Ali Serdari ile evlendi. Bu birliktelikten Bilavel, Bahtiyar, Asife isimlerinde 3 çocukları oldu. 1988 senesinde Pakistan'da yapılan serbest seçimle Butto iktidara gelerek ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. Ancak yolsuzluk suçlamaları nedeniyle askeri güçleri tarafından Butto hükümeti devrildi. 1993 senesinde Butto yeniden seçildiyse de, 3 sene sonra hükümet yine yolsuzluk suçlamaları altında, devlet başkanı Faruk Leghari tarafından düşürüldü. Fakat herhangi bir suç teşkil edecek bir dosya bulunamadı. 1999 yılında, Pervez Müşerref'in öncülüğünde gerçekleşen askeri darbe sonrasında Pakistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelerek Dubai şehrine yerleşti.

2007 senesinde yapılacak olan seçime katılmak için Pakistan'a dönüş kararı alan Butto'ya karşı, El-Kaide örgütünün saldırı tehdidinde bulunması üzerine, Müşerref, Butto'nun dönüşünü ertelemesini ve yüksek mahkemenin kendisiyle ilgili af istemine ilişkin kararını beklemesini istedi. Bu isteğe uymayan Butto, 18 Ekim 2007 gecesi, 8 senelik sürgünden sonra Pakistan'a döndü. Fakat yandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılanan Butto'ya yönelik bombalı bir suikast girişiminde bulunuldu.

Butto bu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yapılan suikast girişiminde 138 kişi hayatını kaybetti, 248 kişi yaralandı. Ancak 27 Aralık 2007'de Ravalpindi'de gerçekleştirilen bombalı saldırıdan kurtulamayarak yaşamını yitirdi. Gerçekleştirilen suikasti El-Kaide üstlendi. Butto'nun ölümünün ardından, devlet başkanı Pervez Müşerref tarafından ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Kaynak: Ajanslar