Beşir Derneğinden Pakistan'da 37 binin üzerinde selzedeye insani yardım

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, Pakistan'daki sel felaketi sebebiyle ülkenin üçte birinin sular altında kaldığını, 1700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sarıyar, yaşanan afetin ardından yardım çalışmalarına başladıklarını ifade ederek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sahadaki Beşir Derneği ekipleri aracılığıyla Pencap'ın Rajanpur ve Sind'in Khairpur bölgelerinde 37 binden fazla selzedeye insani yardım ulaştırdıklarını vurguladı.

Hayırseverlerden adak, akika, nafile ve şükür kurbanı gibi bağışlar aldıklarına işaret eden Sarıyar, "Kardeş ülke Pakistan’da sel felaketi yaşanınca afet bölgelerindeki gıda ihtiyacına destek olması amacıyla kurban organizasyonlarımızdan birini de Pakistan’da gerçekleştirdik. Afetzedelere 4 bin 840 kişilik kurban eti dağıtarak bir nebze de olsa kardeşlerimizin acılarını hafifletmeye çalıştık." dedi.