Bin kuğu Moğolistan'da bir araya geldi

Moğolistan'ın doğu kesiminde Duut Gölü binden fazla kuğunun durağı oldu.

Genellikle Ganj Gölü'nde toplanan kuğular bu yıl Duut Gölü'nü tercih etti. Doğa bilimciler yaşanan değişimin bölgedeki göllerin azalması ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Kuğuların kaç gün kalacağını söylemek mümkün değil, yerliler kuğuların her an gölü terk edebileceğini söylüyor.

Bölgede biraraya gelmiş bu kadar çok kuğu görmenin tehlikeli bir duruma işaret ettiğine dair yerel bir efsane bulunuyor.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 12:24