Bir ilk: Müslüman bir kadın savaş pilotu oluyor

ANI haber ajansının bildirdiğine göre bir televizyon tamircisinin kızı olan Saniye Mirza, Pune şehrinde bulunan ve ülkenin önde gelen ortak savunma eğitim enstitüsü olan Ulusal Savunma Akademisi'ne (USA) 27 Aralık'ta katılacak.

Mirza'nın haber ajansına, "Pilot Teğmen Avani Çaturvedi'den ilham aldım ve onu görünce USA'ya katılmaya karar verdim. Umarım daha genç nesil de bir gün benden ilham alır" dediği aktarıldı.

Şahid Ali'nin kızı hakkında, "En başından beri onun gibi olmak istiyordu. Saniye ülkede savaş pilotu olarak seçilen ikinci kız çocuğu" dediği bildirildi.

Önceki aylarda Hindistan'ın federal Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerinde kadın pilotların görevlendirilmesine yönelik deneysel planını kalıcı hale getirmeye karar vermişti.

Kadınların 2015'te Hindistan Hava Kuvvetleri'ne savaş pilotu olarak katılmalarına izin verilirken, "Kısa dönem kadın subaylarının Uçuş Branşının Savaşçı Koluna Alınması" programı 2016'da başladı.

Bu yıl USA sınavında hem erkekler hem kadınlar için toplam 400 kişilik kontenjan vardı.

Kadınlar için 19, savaş pilotları içinse 2 kontenjan ayrılmıştı. Mirza yerini ikinci denemesinde kazandığını söyledi.

İlk denememde kazanamadım ama ikinci denememde bir yer buldum.

Annesi Tabassum'a göre Mirza, köyü için ilham kaynağı oldu.

Kızımız bizi ve tüm köyü gururlandırdı. İlk savaş pilotu olma hayalini gerçekleştiriyor. Köydeki her kıza hayallerinin peşinden gitmesi için ilham verdi.

2021'de, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin müdahalesinin ardından, kadınların üç silahlı kuvvetler hizmetlerine subay yetiştiren Ulusal Savunma Akademisi'ne katılmasına izin verilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe