Bir uçakta 55 bin dolar değerinde kaçak saf altın ele geçirildi
Hindistan'da gümrük yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den Yeni Delhi'ye giden bir uçağın koltuk şeritlerine gizlenmiş yaklaşık 1000 gram saf altın ele geçirdi.
Asya 05.07.2022, 12:05
Al Arabiya'nın haberine göre, Hindistan'ın Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na inen uçakta gizlenmiş yaklaşık 55 bin dolar değerinde işlenmemiş kaçak altın bulundu.
Yetkililer, Twitter'dan yaptıkları açıklamada, "Gümrük yetkilileri Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den gelen uçakta arama gerçekleştirdi ve koltuk şeritlerine gizlenmiş işlenmemiş altın buldu. Aramada 938,25 gram saf altın ele geçirildi." ifadesini kullandı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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