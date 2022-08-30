Birleşmiş Milletler ve Pakistan 160 milyon dolar acil fon talep edecek

14 Haziran'dan bu yana etkili olan ve 1136 kişinin ölümüne neden olan muson yağmurlarının yol açtığı felaket nedeniyle BM ve Pakistan, acil fon başvurusu yapacaklarını duyurdu.

BM ve Pakistan'ın acil fondan talep edeceği miktarın 160 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bu arada, Pakistanlı üst düzey yetkililer, ülkede yaşanan felaketin ekonomik boyutunun 10 milyar dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Şiddetli yağışlardan nasibini alan birçok bölgenin hala sular altında olduğu ülkede, selden etkilenenlerin yüksek alanlarda kurulan çadırlara tahliyesi sürüyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda 1136 kişinin hayatını kaybettiğini, 1634 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

Yaşanan felaket nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan beş uçak Pakistan'a hareket etmişti.

Şiddetli yağışlardan etkilenenler için Avrupa Birliği 350 bin dolar, ABD ise 100 bin dolar destek sağlayacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Pakistan ekonomisine destek amacıyla 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Ekonomik dar boğazda olan Pakistan'da olağan dışı yağmur, İslamabad yönetimini selden etkilenen binlerce kişi için uluslararası yardım aramaya itti. İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaynakların kısıtlı oluşuna ve bu açığı kapatmak için ulusal ve uluslararası partnerlerin desteğinin önemine dikkati çekmişti.

Pakistan, tarihinin en büyük sel felaketini 2010'da İndus Nehri'nin taşması sonucu yaşamıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan felakette 20 milyon kişi sellerden etkilenmişti.