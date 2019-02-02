BlackWater yan kuruluşu Çin'e konuşlandı

Erik Prince'ın kurucularından olduğu Hong Kong merkezli Frontier Services Group'un (FSG), Çin'le 11 Ocak tarihinde imzaladığı anlaşmaya göre Sincan-Uygur bölgesinde ilk etapta maliyeti 600 bin dolar olan eğitim kampı kurulacak. Kampta her yıl 8 bin kişinin eğitilmesi hedefleniyor. Riskli bölgelerde faaliyet gösteren firmalara güvenlik hizmetleri ve lojistik destek sağlayan Frontier Services Group'tan (FSG) yapılan açıklamada, Kaşgar kentinde bir 'eğitim tesisi'nin kurulumu ve işletilmesi için Pekin yönetimiyle ön anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

Eğitim kampının kurulma amacıyla ilgili Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" rotasındaki boru hatları, demir yolları ve enerji tesislerinin güvenliğini sağlayacak elemanlar yetiştirilmesi öngörülüyor. Diğer yandan sözde Uygur saldırılarına karşı bölgenin güvenliğinin sağlanması için konuşlandırıldıklarına da dikkat çekiliyor.

Bingtuan'lara destek olacaklar

Çin'in 1950'lerden itibaren Doğu Türkistan'ın Tomşuk kentine göndermeye başladığı, Bingtuan olarak da bilinen Han Çinlilerinin oluşturduğu paramiliter grup, bölgenin zengin yeraltı kaynaklarının, enerji sektörünün ve verimli topraklarının kontrolünü elinde tutuyor.

FSG açıklamasını, Çin Komünist Partisi'nin Tomşuk lideri Li Zhenguo'nun şu sözlerine atıfta bulunarak tamamladı:

"FSG'nin Doğu Türkistan'ın güneyinde konuşlanmasının, Bingtuan'ın varlığını desteklemesine yardımcı olacağını umuyorum."

Anlaşma 11 Ocak'ta yapıldı

FSG güvenlik şirketinin 22 Ocak'ta kendi sitesi üzerinden Çince yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın güneyinde Kashgar Caohu sanayi bölgesinde oluşturulacak bir 'eğitim merkezi' için 11 Ocak'ta anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Anlaşmanın Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki temsilcilerinin de katıldığı bir merasimle Pekin'de FSG ile Çin devlet destekli CITIC grubunun bölgedeki iştiraki arasında imzalandığı ifade edildi.

Trump'a yakın olan Prince'in Çin ortaklığı

Prince, Çin'in ticaret savaşındaki rakibi ABD'nin Başkanı Trump'la yakın bir isim. Erik Prince’in ismi son olarak 2017 sonunda Trump ile anılmaya başlandı.

Trump'ın 'derin devletle' mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı öne sürülüyordu. İddiaya göre Blackwater'ın kurucusu Prince ile emekli Yarbay Oliver North, toplayacakları istihbarattan sadece Trump ve dönemin CIA Başkanı Pompeo'yu haberdar edecekti.

Planın hayata geçmesi halinde, Prince ile North'un toplayacakları istihbaratı sadece CIA Başkanı Mike Pompeo'ya vermesi, istihbarat aleminin geri kalanıyla paylaşmaması öngörülüyordu. Beyaz Saray ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ise böyle bir planın hiç gündeme gelmediğini, gelse bile desteklenmeyeceğini söyleyerek iddiaları kesin dille yalanlamıştı.

FSG'nin başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinden biri, ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un kardeşi Erik Prince.

Eski bir ABD Donanma askeri olan Prince, Irak ve Afganistan'daki birçok sivil ölümlerden sorumlu tutulan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu. Adı Irak ve Afganistan'daki savaşlarda sivillere yapılan işkenceler ve insan hakları ihlalleriyle ön plana çıkan Blackwater, kötü imajını düzeltmek için iki defa isim değişikliğine gitti.

Kaynak: Ajanslar