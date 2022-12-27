BM acı haberi verdi: "26 Arakanlı mülteci denizde öldü"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu hafta Endonezya sahillerine ulaşan 185 Arakanlı Müslüman mültecinin bulunduğu gruptan 26 kişinin yaklaşık bir ay süren zorlu yolculuk koşulları nedeniyle öldüğünün öğrenildiğini bildirdi.

UNHCR, görgü tanığı, hayatta kalan Arakanlı mültecilerin uzun ve zorlu yolculuk esnasında 26 kişinin öldüğünü söylediğini aktardı.

Mülteci grubundan bir kişi de Bangladeş'ten kasım sonunda ayrıldıklarını ve açık denizde sürüklendiklerini kaydederek, "İçimizden en az 20 kişi denizde azgın dalgalar ve hastalık nedeniyle öldü, cenazeleri denize atıldı." dedi.

Uluslararası Af Örgütü Endonezya İcra Direktörü Usman Hamid, yaptığı açıklamada, "Bölge yönetimleri tarafından acil, işe yarayacak ve koordineli girişimler olmaması nedeniyle Arakanlı mülteciler hala hasarlı teknelerle denize açılıyor, hayatlar kaybediliyor, bu kabul edilemez." dedi.

Bu yılın tehlikeli deniz yolculuğuna mecbur olan Arakanlılar için en ölümcül yıllardan biri olabileceğini belirten Usman Hamid, insanların Bangladeş mülteci kamplarındaki kötüleşen güvenlik ve yaşam koşulları ile yaklaşık iki yıl önceki darbeden sonra hala askeri yönetim altında olan Myanmar'da gittikçe kötüye giden durum nedeniyle bu riski aldıklarını ifade etti.

Myanmar'daki Arakanlılara destek için çalışan Arakan Projesi Direktörü Chris Lewa, sahile ulaşan mültecilerin, kasım sonunda, yerel sahil güvenliğe yakalanmamak için küçük sandallarla Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinden ayrılan ve daha sonra beş büyük tekneye geçen, beş grup Arakanlı mülteci grubunun bir parçası olduğunu belirtti.

- Bu yıl 2 binden fazla kişi Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde riskli deniz yolculuğu yaptı

UNHCR, bu yıl 2 binden fazla kişinin Andaman Denizi ve Bengal Körfezi'nde riskli deniz yolculuğu yaptığını ve yaklaşık 200 kişinin öldüğünü bildirdi.

UNHCR ayrıca, tüm yolcuların öldüğü tahmin edilen, yaklaşık 180 kişinin hala kayıp olduğu bir tekne daha olduğuna dair doğrulanmamış raporlar alındığını aktardı.

Myanmar'dan kaçan ve haftalardır tekneyle yolculuk yaptıkları tespit edilen 185 Arakanlı Müslüman mülteci, 26 Aralık'ta Açe bölgesindeki bir sahile ulaşmıştı. Böylece, Açe'ye iki gün içerisinde ulaşan Arakanlı mülteci sayısı toplam 243'e çıkmıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.