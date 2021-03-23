BM'den çağrı: Asyalılar'a şiddeti durdurun

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Asyalıların hedef alınmasından "fazlasıyla endişeli" olduğunu belirtti.

Guterres'in, Asyalılara yönelik tüm şiddet ve suistimalin durdurulmasını istediğini aktaran Haq, "Dünya, dehşet verici ölümcül saldırılara, okullarda zorbalığa, iş yerlerinde ayrımcılığa, medyada ve sosyal medya platformlarında düşmanlığın kışkırtılmasına ve iktidardakilerin kullandığı tahrik edici dile şahit oluyor. Bunun gibi tüm şiddetlere son verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, geçen yıl boyunca kaydedilen olayların, yüzyıllardır süren hoşgörüsüzlüğü, birilerini günah keçisi yapmayı, istismar ve suistimali devam ettirdiğine dikkati çekerek, Guterres'in, mağdurlar ile ailelerine tam destek sunduğunu ve ırkçılık ile insan haklarına yönelik diğer saldırılarla karşılaşanlarla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

ABD'deki Asyalılara yönelik son saldırıların nedeni olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkması gösteriliyor.

AA