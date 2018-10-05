BM'den Hindistan'ın sınır dışı kararına tepki

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın 7 Arakanlı (Rohingyalı) Müslüman'ı sınır dışı etmesine tepki gösterdi. BM yetkilileri, Hindistan'a yasa dışı yollardan girmekten 2012 yılında tutuklanan ve dün Myanmar'a sınır dışı edilen yedi Arakanlı Müslüman'ın emniyet ve güvenliğinden derin endişe duyduklarını açıkladı.

Sözcü Mahecic, "BMMYK, perşembe günü (dün) Hindistan'dan Myanmar'a iade edilen Myanmar uyruklu 7 kişinin emniyet ve güvenliğinden çok büyük endişe duyuyor. BMMYK, bu kişilerin Myanmar'a hangi koşullarda iade edildiğinin açıklığa kavuşturulması hususunda (Hindistan) yetkililerinden açıklama bekliyor." ifadelerini kullandı.

Mahecic, Hindistan'ın farklı bölgelerinde BMMYK'ye kayıtlı yaklaşık 18 bin Arakanlı Müslüman sığınmacı ve mülteci olduğunu söyledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, savunma avukatı Praşant Bhuşan'ın, Myanmar'da zulme uğramaktan endişe eden yedi Arakanlı Müslüman'ın Hindistan'da kalmasına izin verilmesi yönündeki talebini dün kabul etmemişti.

ARAKAN ETNİK TEMİZLİĞE UĞRUYOR

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok belgelerle ortaya koydu.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada bir etkisinin olmadığı belirtiliyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak tanımlıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağından endişe ediyorlar.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 17:12