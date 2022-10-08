BM Genel Kurulu, Pakistan'daki selzedelerle dayanışma kararını kabul etti

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan ve 151 ülkenin sponsorluğunda teklif edilen karar, BM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

BM 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi, iklim felaketinin Pakistan’da yayılmayı sürdürdüğünü belirterek, bu durumu trajedi olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Pakistan’a gerçekleştirdiği son ziyarete atıfta bulunarak, ülkede yaşananların "iklim adaletsizliği" olduğuna işaret etti.

Guterres, Pakistan’ın iklim değişikliğine çok küçük bir katkı sunduğuna dikkati çekerek, buna rağmen ülkenin büyük bir bedel ödediğini dile getirdi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurları sonucu 1700 kişi ölmüş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.