BM Genel Sekreteri Guterres: "Putin'in zirveye katılmasını çok isterdim"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi konusunda umutlu olduğunu belirterek, "Rus tahıl ve gübresinin ihracatının önündeki engelleri kaldırma konusunda oldukça ilerleme sağlandı. Umuyorum ki çabalarımız başarılı olacak ve kalan engelleri de kaldıracağız." dedi.

Guterres, G20 Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, zirvenin kritik dönemde gerçekleştiğini ve dünyanın her yerindeki insanların hayat pahalılığı ve iklim değişikliğinin etkileriyle sarsıldığını söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin yeni çatışmalar yarattığını dile getiren Guterres, "G20, köprüleri kurmak ve bu krizlere cevap bulmak için sıfır noktası. İlk olarak iklim değişikliği, çağımızın zorluğu. Sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi uzaklaşıyor. İklim kaosunun dönülmez bir noktaya gelebileceği yöne ilerliyoruz. Bilim, sıcaklığın bu limiti aşması durumunda varoluşsal bir krizle karşılaşacağımızı söylüyor ama emisyonlar ve sıcaklık artmaya devam ediyor. Yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. G20 ülkeleri küresel emisyonların yüzde 80'inden sorumlu." dedi.

Guterres, G20'nin, önerdiği İklim Dayanışma Paktı'nın hayata geçirilmesinde belirleyici rolü olduğuna işaret etti.

Gelişmekte olan ülkelerin açlık ve yokluğu azaltmak, sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yapmak için finansmana erişim sağlayamadığını anlatan Guterres, "G20 ekonomilerini, küresel güneydeki hükümetlerin yatırımlarını sağlayabilmeleri için bir Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kalkınma Paketini kabul etmeye çağırıyorum. Bu, gıda ve enerji krizlerini hafifletme ve daha fazla sıkıntının yaşanmasını önlemek için en gerekli adım." diye konuştu.

Guterres, dünyanın giderek daha fazla bölgesindeki açlık ve kıtlığı önlemek için acil harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin piyasaları stabil hale getirme ve gıda fiyatlarını düşürmeye yardımcı olduğunu belirten Guterres, şöyle devam etti:

"Her bir yüzdelik düşüş, açlığı hafifletiyor ve hayatları kurtarıyor. Ayrıca küresel gübre krizini hafifletmeliyiz. Gübre fiyatları salgın öncesine göre üç kat daha fazla, Rus gıda ve gübresinin küresel marketlere serbest şekilde akışının sağlanması için tüm engelleri sonlandırmak için çalışıyoruz. Başta ödemeler olmak üzere kalan tüm sorunları çözmek ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yenilemek için durmaksızın çalışıyoruz."

Guterres, Ukrayna'daki savaşın fosil yakıtlara bağımlılık konusundaki tehlikeleri açıkça gösterdiğini dile getirerek, ayrıca dijital dönüşümün önemine işaret etti.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guterres, iklim değişikliğinin etkilerine karşı gelişmekte olan ülkelere sağlanacak finansman ve bu ülkelerin ekonomik kayıplarının tazmin edilmesi anlamına gelen "kayıp ve zarar" mekanizması konusunda Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde devam eden iklim müzakerelerinde bir yol haritası oluşturulması konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Guterres, G20'nin emisyon azaltma konusunda daha hırslı olması gerektiğini belirtti.

"Putin'in zirveye katılmasını çok isterdim"

Tahıl koridorunun kısa zamanda yenilenmesi gerektiği yönündeki görüşünün sorulması üzerine Guterres, şu yanıtı verdi:

"Delegasyonumuzun Rusya delegasyonuyla cuma günü çok önemli bir toplantısı var. Hafta sonu Ukrayna tarafıyla da temaslarımız oldu. Kiev ile kendim de görüşeceğim. Rus tahıl ve gübresinin ihracatının önündeki engelleri kaldırma konusunda oldukça ilerleme sağlandı. Umuyorum ki çabalarımız başarılı olacak ve kalan engelleri de kaldıracağız. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenileneceği konusunda umutluyum çünkü bu tahıllar tüm dünya için kritik önemde. ABD ve Rusya'nın görüşmeleri konusunda ise BM bu görüşmelere dahil değil ama gelecek için iki ülkenin görüşmesinin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim."

Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmaması ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 Zirvesi için geldiği Bali'de hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberler konusundaki sorusunu, "Öncelikle Putin'in burada olmasını gerçekten isterdim. Lavrov ile yapacağım görüşmenin Putin ile olması çok daha anlamlı olurdu. Lavrov'a ne olduğu konusunda bir bilgim yok ama iyileşmesini ve yarınki toplantıyı yapabilmeyi umuyorum." şeklinde cevapladı.