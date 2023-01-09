BM Genel Sekreteri Guterres'ten iklim uyarısı

Guterres ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a destek amacıyla Cenevre'de düzenlenen "Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı" kapsamında ortak basın açıklaması yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, burada yaptığı konuşmada, görevi sırasında Pakistan'ı çok defa ziyaret ettiğini ve her zaman büyük bir cömertlikle karşılaştığını söyledi.

Pakistan'ın sel ve deprem gibi birçok felaketten etkilendiğine şahit olduğunu belirten Guterres, uluslararası toplumun Pakistan ile dayanışma içerisinde olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, konferansın birçok rakam, figür ve istatistik içerdiğini aktararak, geçen eylülde Pakistan ziyaretinde kayıp hayatlar, kaybedilen işler, evler ve topluluklarla ilgili hikayeler duyduğunu ayrıca fedakarlık, cömertlik ve dayanışmayla ilgili hikayelere tanık olduğunu anlattı.

Antonio Guterres, "Bu konferans, dirence odaklanıyor. Ben, Pakistanlı erkek ve kadınlarda direnci gördüm." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın uzun ve gururlu bir misafirperverlik geçmişi olduğunu, şimdilerde Afgan mültecileri koruduğunu ve desteklediğini belirten Guterres, bu cömertlik ve dayanıklı ruhun, diğer ülkelerden gelen destekle buluşması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, Pakistan'a bu desteğin 3 temel yolla yapılması gerektiğine işaret ederek, "İlk olarak büyük yatırımlarla evler, binalar ve altyapı yeniden inşa edilmeli. Hızlı başlangıç işleri ve tarımın yanı sıra gelecekteki felaketlere dayanmaya yardımcı olmak için teknoloji ve bilgiye erişim sağlanmalı." diye konuştu.

Pakistan'daki finans sistemi için devrim niteliğinde adımların atılması gerektiğini belirten Guterres, ülkenin doğal afetlerin yanı sıra "ahlaki açıdan iflas etmiş bir küresel finansal sistemin de kurbanı" olduğunu dile getirdi.

Guterres, şöyle devam etti:

"Bu sistem, orta gelirli ülkelerin borç erteleme, ayrıcalıklı finansman için dayanıklılık ve toparlanmasına yatırım yapmasını reddediyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Küresel liderlere ve çok yönlü kalkınma bankalarına güçlerini birleştirme ve gelişmekte olan ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu anda borç erteleme ve ayrıcalıklı finansmana erişimleri için yapıcı yollar geliştirme çağrımı yineliyorum."

Anlamlı bir iklim eyleminin gerekliliğine de değinen Guterres, kayıplar ve zararlar konusunda şüphesi olanlara, Pakistan'ı görmeleri çağrısında bulundu.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) kayıp ve hasarlar konusunda alınan kararların uygulanması gerektiğine dikkati çeken Guterres, gelişmiş ülkelerin uyum finansmanını ikiye katlama yönündeki taahhütlerini kabul etmesi ve gelişmekte olan ülkelere de yıllık 100 milyar dolar destek sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, iklim değişikliği nedeniyle yıkıma doğru gidilen bir yolda olduklarını belirterek, küresel olarak sera gazı emisyonlarının yükselmeyi sürdürdüğünü ve tüm dünyanın tehlike altında olduğunu söyledi.

Pakistan'da görülen felaketin başka ülkelerde de görülebileceğine işaret eden Guterres, dünya liderlerinin bu ölüm kalım savaşına gereken eylem ve yatırımı yapmamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Guterres, sadece kelimelerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Eyleme geçmezsek, iklim felaketi hepimiz için yaklaşıyor. Pakistan'ın yanındayız. Şimdi dünyadan gelecek büyük yatırımlarla Pakistan'ın direncine destek olma zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Fonların kullanımında şeffaflık güvencesi veriyorum"

Başbakan Şerif, 33 milyon selzedenin 8 milyar dolarlık küresel desteğe ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Uluslararası toplumun Pakistan'ın iklim direncinin desteklenmesi için sağladığı fonların kullanımında şeffaflık güvencesi veriyorum." dedi.

Sel sonrası ülkedeki altyapının rehabilitasyonunun ve halkın kendi geçim kaynaklarını inşa etmesinin önemine dikkati çeken Şerif, selzedeler için halihazırda yaklaşık 1 milyar dolar harcadıklarını anımsattı.

Şerif, sel sonrası rehabilitasyon ve yeniden inşa çalışmaları için yaklaşık 8 milyar dolar meblağı yurt içinden oluşturabileceklerini dile getirerek, eşit miktarda paranın uluslararası toplumdan beklendiğini kaydetti.

Doğu Avrupa'daki yüksek tansiyon sebebiyle gıda enflasyonu ve petrol fiyatlarındaki artışın Pakistan'ın ithal enflasyonunu kötüleştirdiğini belirten Şerif, bu durumun vatandaşların yaşamını etkilediğini söyledi.

Guterres ve Şerif basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Guterres, küresel finans siteminin adaletsizliğine dikkati çekerek, bundan daha çok zengin ülkelerin yarar sağladığına işaret etti.

Guterres, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olan kaynaklara ulaşmasının önemine de değindi.

Konferans neticesinde Pakistan için 8 milyar dolara yakın bir uluslararası destek beklediklerini vurgulayan Guterres, Pakistan'a desteğin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Şerif, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşmanın koşullarına uyacaklarını ve bu konuda hükümetin kararlı olduğunu vurgulayarak, IMF ile anlaşmanın İmran Han hükümeti döneminde bozulduğunu belirtti.