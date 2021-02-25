BM: Hindistan Arakanlılar'a yardım etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan açıklamada, Komiserliğin, 22 Şubat’ta Andaman Denizi’ndeki mültecilere yönelik arama kurtarma çalışması yapılmasına yönündeki çağrısına Hindistan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanıt verdiği belirtildi.

Hindistan'ın, Bangladeş’ten yola çıktığı düşünülen teknedeki mültecilere gıda ve sağlık malzemeleri tedarik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, teknenin hala denizde sürüklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Bangladeş’ten 2 hafta önce ayrıldığı ve denizde arıza yaptığı tahmin edilen teknedeki mültecilerin susuzluk çektiği ve ailelerinin, kendilerinin hayati tehlike yaşadıkları konusunda endişelendiği aktarıldı.

BMMYK Asya-Pasifik Bölgesi Sözcüsü Catherine Stubberfield, Hindistan’ın çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi ancak teknenin hala denizde sürüklendikleri göz önüne alındığında mültecilerin bir an önce karaya çıkarılmasının, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve can güvenliklerinin sağlanması konusunda kritik önem taşıdığını söyledi.

Öte yandan Bangladeşli yetkililer, son zamanlarda mültecileri Bangladeş kıyılarından götüren herhangi bir tekne hakkında bilgilerinin olmadığını duyurdu.

BMMYK, 22 Şubat'ta, Andaman Denizi'nde teknede mahsur kalan bir grup Arakanlı mültecinin derhal kurtarılması için yaptığı çağrıda, teknenin motorunda yaşanan arıza sebebiyle günlerdir sürüklendiğini duyurmuş ve teknede susuzluktan ölenler olduğuna dikkati çekmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.