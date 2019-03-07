BM Soruşturmacısı Uygur kampları için talep geçti

Birleşmiş Milletler'in (BM) Dini Özgürlükler Soruşturmacısı Salı günü Çin hükümetine ilettiği başvuru ile Sincan bölgesi olarak adlandırılan Doğu Türkistan'ı ziyaret edebilmek için izin talebinde bulundu.

Uluslararası kamuoyunun giderek büyüyen tepkisi karşısında Çin konuya ilişkin diplomatik girişimlerini arttırarak söz konusu yeniden eğitim kamplarının radikal unsurların topluma yararlı bireyler olarak kazandırılmasını amaçladığı tezini işliyor.

BM Özel Soruşturmacısı Ahmed Şahid Reuters'a yaptığı açıklamada, "Çin'in batı eyaleti Sincan'a gitmek için izin talep ettim. Orada olanları birinci elden görüp anlamak için bu şart. Buradaki kamplardan gelen bilgilere ilişkin haklı endişeler doğdu." dedi.

Çin henüz Şahid'in talebine karşılık vermedi. Maldivler'de eski bakan olan Şahid, Çin'e talebini birkaç farklı raportör ile birlikte ilettiğini ve ülkedeki 'radikalleşmeyi önleme' yasasının etkilerini incelemek için Kasım ayından bu yana çeşitli girişimlerde bulunulduğunu ifade ediyor.

ABD Kongresi'nde görev yapan bir grup avukat vekil Çin'in hak ihlalleri karşısında Trump yönetimine yaptırım teklifi sunacaklarını ifade etmişlerdi.

Kaynak: Ajanslar