Pakistan'da yol kenarında bomba patladı: 5 işçi öldü

Pakistan'da Belucistan eyaletinin güneybatısında yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucunda 5 işçinin öldüğü, onlara refakat eden 2 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Pakistan'da yol kenarında bomba patladı: 5 işçi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombanın patlatılması sonucu 5 işçi ölürken 2 asker de yaralandı.

Yetkililer, Belucistan'a bağlı Sibi ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın işçileri taşıyan aracın geçtiği sırada infilak ettiğini açıkladı.

Patlamada, 5 işçi hayatını kaybederken, 2 asker de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pakistan'da, askerler güvenlik sorunu nedeniyle ülkenin güneybatısında işçilere eşlik ediyor.

Belucistan eyaletinde ayrılıkçı ve aşırılıkçı örgütler zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

AA

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