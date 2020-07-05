Bu da farklı bir kafa.. Altın maskeyle virüsten korunacak

Hindistan'ın Pune kentinde yaşayan Kurhade, maske için yaklaşık 4 bin dolar harcadı.

Hint iş insanı, 8 günde imal edilen ve ağırlığı 60 gramı bulan maske için şunları söyledi:

"Nefes almamı sağlayan ufak gözeneklere sahip ince bir maske. Beni koronavirüsten ne derece korur emin değilim ancak diğer önlemlerimi alıyorum."

Altın maskeyi görenlerin çok şaşırdığını belirten Kurhade, insanların, kendisiyle selfie çekmek istediğini ifade etti.

Hindistan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 19 bini, vaka sayısı ise 673 aşmış durumda.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 12:35