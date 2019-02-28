Burma İnsan Hakları yardım için izin istedi

Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar hükümetine, sivil toplum kuruluşlarının Arakan eyaletine engelsiz ve tam erişim sağlamasına izni verilmesi çağrısında bulundu.

Merkezi Londra'da bulunan BHRN tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan saldırıların yeniden başladığı 2017'nin Ağustos ayından bu yana, özellikle Buthidaung, Rathedaung ve Maungdaw kasabalarında halkın yaygın şekilde gıda ve tıbbi yardım sıkıntısı içinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "köylülerden, muzdarip oldukları gıda kıtlığı, hastalık ve ıstırapla ilgili düzenli raporlar" alındığı belirtildi.

BHRN Direktörü Kyaw Win, "Myanmarlı yetkililer, sivilleri yardımlardan mahrum etmek konusundaki acımasızlık ve vurdumduymazlıklarında sınır olmadığını göstermeye devam ediyor. Uluslararası toplum, 2017'den bu yana yardımların ulaştırılmasının kısıtlandığı Arakan'da yayılması muhtemel açlık ve hastalıkları görmezden gelemez." dedi.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından geçen yıl ağustosta yayımlanan araştırma raporuna göre, Myanmar ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemelerinin başladığı 2017'nin Ağustos ayından sonra 24 binin üzerinde Arakanlı Müslüman katledildi.

Raporda, Myanmar güçlerince, 40 binden fazla Arakanlı Müslümanın silahla yaralandığı, yaklaşık 115 bininin darp edildiği, 35 bin Arakanlı Müslümanın ise ateşe atıldığının sanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA