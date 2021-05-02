Büyük dolandırıcılık: Oksijen tüpü diye yangın söndürücü sattılar

Kovid-19 pandemisinin yıkıcı etkileriyle boğuşan ve tıbbi malzeme yetersizliği sebebiyle zor günler geçiren Hindistan'da iki kişi, ülkedeki kötü durumdan faydalanmaya çalıştı.

Delhi şehrinde yaşayan Ayush Kumar ve Ashutosh Chauhan, yakınlarına oksijen tüpü almak isteyen kişilere yangın söndürücü sattığı gerekçesiyle 29 Nisan'da tutuklandı. Bunların her birinin 10 bin rupiye (yaklaşık 1100 TL) satıldığı kaydedildi.

Polis, Geeta Arora adlı bir kişinin şikayetiyle durumdan haberdar oldu. Yetkililer, Arora'nın nefes almakta güçlük çeken Kovid-19'dan mustarip yakınını hastaneye yatırmak isteyip yer bulamadığını ve bunun ardından oksijen tüpü almak için ikiliyle 26 Nisan'da temasa geçtiğini bildirdi.

Arora ifadesinde hem aldığı ekipmanın yangın söndürücü olduğunu fark ettikten hem de yakını hayatını kaybettikten sonra ikiliyle parasını geri almak için temasa geçtiğini ancak kendisini oyaladıklarını söyledi. Arora bunun ardından polise başvurdu.

Polisler yapılan soruşturma neticesinde 22 yaşındaki Kumar'la 19 yaşındaki Chauhan'ı yakalarken, Dwarka polisinden Santosh Kumar Meena şöyle konuştu:

Sanıkları yaptığımız baskınla yakaladık. Bulduğumuz 5 yangın söndürücüye el koyduk. Yaptığımız sorguda krizden sonra oksijen tüpü bahanesiyle yangın söndürücü satarak insanları dolandırmaya karar verdiklerini söylediler.

Hindustan Times, yangın söndürücü aldıktan sonra akrabası ölen bir kişinin daha şikayette bulunduğunu yazdı. Polisler, ölümün dolandırmayla ilgili olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Kaynak: Independent Türkçe