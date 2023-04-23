Cami yetersiz kalınca namaz 3 kez kılındı

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ni doldu taştı.

Yoğunluk sebebiyle imam, bayram namazını 3 defa kıldırdı.

Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, birbirlerinin Ramazan Bayramı sevincine ortak oldu.

Japonya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı Tokyo Camii'nde karşıladı.

Başkent ve çevresinde yaşayan farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camii'ne akın etti.

BAYRAM NAMAZI İKİ KEZ KILINDI

Yoğun katılım nedeniyle cami önünde insan kuyruğu oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı.

Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşadı.