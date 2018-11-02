Cammu Keşmir'de ırkçı parti üyelerine saldırı, 2 ölü

Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu ırkıçı Hindistan Halk Partisinin (BJP) bölge sekreteri Anil Parihar ve erkek kardeşi öldü.

Kishtwar bölgesi emniyet yetkilisi Rajinder Gupta, Hindistan'daki iktidar partisi BJP'nin Cammu'daki önemli liderlerinden Anil Parihar ile kardeşi Ajit Parihar'ın, evleri yakınında uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Gupta, cinayetin faillerinin bulunması için operasyon başlatıldığını ifade etti. bölgede protesto gösterileri düzenlendi.

Evlerine döndükleri sırada saldırganların hedef aldığı iki kardeşin vücudunun üst tarafından ve başından vurulduğunu aktaran bir polis, Anil ve Ajit Parihar'ın kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıkladı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, BJP yetkilisi Parihar ve kardeşinin ölümünün ardından Kishtwar'da, "tedbir amaçlı" sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: AA