Cammu Keşmir'de 3 polis 3 direnişçi öldü

Hindistan polisinin yaptığı açıklamaya göre Cammu Keşmir’de isyancılarla Hint polisi arasında üç bölgede çıkan çatışmalarda, iki taraftan 3'er kişi öldü.

Emniyet yetkilileri, isyancıların Srinagar’daki bir karakolun yakınlarında polise ateş açarak 2 polisi yaraladıklarını, hastaneye kaldırılan polislerin kurtarılamadığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen olmazken sosyal medyada yayılan görüntülerde, Keşmir’e özgü kışlık bir giysi olan “Feran”ı giymiş bir adamın, giysisinin altından çıkardığı otomatik tüfekle polise doğru ateş açtıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Saldırının ardından bölgede yapılan aramalarda genç bir Keşmirlinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Keşmir Polis Müfettişi General Vijay Kumar yaptığı açıklamada, bölgede dün Hindistan hükümetine bağlı çok sayıda kontrgerilla polisi ve askerin, Shopian bölgesindeki bir köyde üç isyancının bulunduğu ihbarı üzerine düzenlediği ortak operasyonda çıkan çatışmada, 3 isyancının öldürüldüğünü kaydetti.

Kumar ayrıca, bugün sabah saatlerinde Beerwah bölgesindeki bir başka silahlı çatışmada da isyancıların bir polisi öldürdüğünü ifade etti.

Operasyonların düzenlediği bölgede oturanlar Hint birliklerinin operasyonlarında sivillerin evlerini bomba düzeneği kullanarak patlattıklarını iddia etti.

Cammu Keşmir

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'nci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Keşmir meselesi

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA