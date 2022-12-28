Cammu Keşmir'de direnişçi olduğundan şüphelenilen 4 kişi öldürüldü

Cammu Keşmir polis yetkilisi Mukesh Singh, gazetecilere verdiği demeçte, bölge sınırında seyreden bir kamyonun şüphe üzerine durdurulduğunu söyledi.

Singh, kamyonun arandığı sırada açılan ateşe askerlerin karşılık verdiğini kaydetti.

Çıkan çatışmada direnişçi olduğundan şüphelenilen 4 kişinin öldürüldüğünü belirten Singh, kamyonda sekiz otomatik tüfek ile mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünün bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.