Cammu Keşmir'de direnişçiler ile askerler arasında çatışma

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada 4 asker öldü, 1 asker ile 1 sivil yaralandı.

Hint polisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bugün sabah saatlerinde başkent Srinagar'ın güneyindeki Pulwama bölgesinde milislerin saklandığı ihbarı alınan bir köyü kuşattıkları belirtildi.

Açıklamada, köyde yapılan arama sırasında güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 4 askerin öldüğü, 1 asker ve 1 sivil yaralandığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, köydeki silahlı çatışmanın sona erdiği, ancak güvenlik güçlerinin arama faaliyetini sürdürdüğü kaydedildi.

Cammu Keşmir'de perşembe günü bir askeri konvoya bombalı araçla yapılan saldırıda 40'dan fazla asker hayatını kaybetmişti.

Bölgede bugüne kadar Hint güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçen söz konusu olayla ilgili Hint makamları, komşu Pakistan'ı suçlamış ve misilleme tehdidinde bulunmuştu.

KEŞMİR’DE YAŞANAN SORUN

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Bu karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı.

Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine ise taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 10:25