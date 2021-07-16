Cammu Keşmir'de inek kesmek yasaklandı

Keşmir Hayvancılık Dairesi, Kurban Bayramı'nda "inek, buzağı ve deve" gibi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin ve taşınmasının yasaklandığını duyurdu.

Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Yasası'na atıfta bulunulan emirin, Hindistan Hayvancılık Bakanlığının talimatı doğrultusunda alındığı belirtildi.

Söz konusu emirin uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerine çağrıda bulunulurken, denetimlerin artırılması gerektiği kaydedildi.

Para ve hapis cezasının yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor

Keşmir'de inek kesimi yasağına rağmen sığır eti, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde yaygın olarak bulunuyordu.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si Müslüman olan Keşmir'de halk, Kurban Bayramı'nda koyun ve keçi keserek ibadetlerini icra etmesine karşın bölgeye bağlı bazı yerleşim yerlerinde inek gibi büyükbaş hayvanlar da kurban ediliyordu.

Sığır kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı gözlemlenirken, 31 Temmuz 2020'de kurban eti taşıyan bir Müslüman, Hintliler tarafından linç edilmişti.