Cammu-Keşmir'de kar yolları kapattı

Hindistan işgali altındaki Cammu-Keşmir'de perşembe günü başlayan yoğun kar yağışı sonrası ulaşım sağlanamıyor.

Kış aylarında yaklaşık altı ay boyunca kara ulaşımının yapılamadığı dağlık bölge için hava ulaşımı ya da tünel çalışması yapılması konusunda ise henüz yapılan hiç bir şey yok.

Trafik Kontrol Odasının bir yetkilisi, yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki otoyolun, Jawahar tünelinin her iki tarafında kar birikmesinin ardından Çarşamba günü trafiğe kapatıldığını söyledi. Havanın durumuna ve yolun temizlenmesine bağlı olarak, Çarşamba günü mahsur kalan araçların yollarına devam edebilecekleri belirtildi.

Udhampur'daki ulusal karayolu üzerinde yolcu otobüsleri ve kamyonlar, son 2 gündür kötü hava şartları altında bekliyor.

Keşmir'in kuzeyindeki ünlü kayak beldesi Gulmarg Çarşamba gecesi eksi 9.5 santigrat dereceyi gördü.

Yolcu taşımasının yanı sıra boş kamyonlar ve petrol tankerleri de dahil olmak üzere, Keşmir'e bağlı çok sayıda araç Drass, Kargil ve Meenmarg'da mahsur kaldı. Benzer şekilde, temel ve petrol tankerlerini taşıyan Ladakh-limanlar kamyonları Ganderbal'in merkezi Kaşmir bölgesinde Sonamarg'da durduruldu.

Çığ tehlikesi

Beacon yetkilileri kar yağışı işlemine sadece kar yağışının durduğu ve çığ tehlikesi yaşamaya başlayacağını belirterek, resmi kaynakların da belirttiğine göre, hava ve yol koşullarında herhangi bir gelişme olmazsa otoyolun kış için kapalı ilan edileceğini de sözlerine ekledi.

Ladakh bölgesi yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle geçen sene altı ay ulaşıma kapatıldı. Merkez ve eyalet hükümetleri, Zojila'da bir hava yolu ve ya bir tünel inşa etmek gerektiğini dile getirdiler.

Kaynak: www.dunyabulteni.net