Cammu Keşmir'de Kontrol Hattı'nda açılan ateşte bir Hint askeri öldü

Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı Cammu Keşmir bölgesindeki sınır hattında Pakistan tarafından açılan ateş sonucu bir Hint askerinin öldüğü bildirildi.

Hint NDTV televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, iki ülkenin kontrolündeki bölgeleri ayıran Kontrol Hattının (LoC), Rajouri bölgesindeki Sunderbani kesiminde dün akşam saatlerinde çatışma meydana geldi.

Sınırın Pakistan tarafından açılan topçu ateşinde bir Hint askeri ölürken, binbaşı rütbesinde bir subay ve bir asker yaralandı.

Hint askeri yetkilileri, iki ülke güçleri arasında ateşkes hattı olan bölgedeki ihlale karşılık olarak Pakistan tarafındaki hedeflerin vurulduğunu belirtti.

1972'de imzalanan Simla Anlaşması ile çizilen ateşkes hattı, son yıllarda sıkça karşılıklı ihlallere sahne oluyor.

- Keşmir

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Hindistan'ın yüzde 45'ini, Pakistan'ın yüzde 35'inin kontrolünde tuttuğu bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA