Cammu Keşmir'de otobüs kazası: En az 6 Hint asker hayatını kaybetti
Cammu Keşmir'de Hint askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 6 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Asya 16.08.2022, 13:04
Yetkililer, otobüsün güney Pahalgam bölgesinde dağlık bir yoldan geçerken kayarak nehre düştüğünü, en az 6 askerin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Polis yetkilileri, yaralıların Srinagar'daki bir askeri hastaneye götürüldüğünü aktardı.
Otobüsün en az 39 asker ve 2 polis yetkilisini taşıdığı, kazanın görünen nedeninin fren arızası olduğu kaydedildi.
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