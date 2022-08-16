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Cammu Keşmir'de otobüs kazası: En az 6 Hint asker hayatını kaybetti

Cammu Keşmir'de Hint askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 6 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Asya 16.08.2022, 13:04
Cammu Keşmir'de otobüs kazası: En az 6 Hint asker hayatını kaybetti

Yetkililer, otobüsün güney Pahalgam bölgesinde dağlık bir yoldan geçerken kayarak nehre düştüğünü, en az 6 askerin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Polis yetkilileri, yaralıların Srinagar'daki bir askeri hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Otobüsün en az 39 asker ve 2 polis yetkilisini taşıdığı, kazanın görünen nedeninin fren arızası olduğu kaydedildi.

#cammu keşmir
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