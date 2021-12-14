Cammu Keşmir'de polis otobüsüne saldırı: 2 ölü,14 yaralı

Cammu Keşmir polis yetkililerinden yapılan yazılı açıklamaya göre başkent Srinagar'da direnişçiler, polisleri taşıyan otobüse ateş açtı.

Saldırıda 14 polis yaralandı, 2 polis hayatını kaybetti.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen direnişçilerden birinin Shopian sakini, diğerinin ise kimliği belirlenemeyen bir yabancı olduğu kaydedildi.

Hafta sonu Bandipora semtinde de 2 polis, direnişçilerin saldırısında ölmüştü.

Polis otobüsüne düzenlenen saldırıdan önce, Srinagar'ın Rangreth mevkisinde bir kontrol noktasında iki ayrı çatışmada 2 direnişçinin öldürüldüğü bildirmişti.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.