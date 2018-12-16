Cammu Keşmir'de son durum

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dün bir köye düzenlenen operasyonda 3 direnişçinin ölmesi üzerine yapılan gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesinde ölen sivil sayısı 7 olarak bildirildi. Sivillerin ölümünün ardından yapılan genel grev çağrısı nedeniyle bölgede dükkanlar ve iş yerleri kapandı.

Pulwama köyünü kuşatan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında dün çıkan ve 3 direnişçi ile 1 askerin ölümüyle sonuçlanan çatışmanın ardından düzenlenen protestoda, emniyet güçlerinin Hindistan yönetimi karşıtı göstericilere müdahalesi sonucu 7 sivilin öldüğü, 30'dan fazla sivilin yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları güvenlik güçlerini kalabalığın üzerine direk ateş açmakla suçlarken, sivillerin ölümünün ardından bağımsızlık yanlıları bölgede 3 günlük yas ve genel grev çağrısı yaptı.

Grev nedeniyle Cammu Keşmir'in pek çok yerinde dükkanlar ve iş yerleri kapatılırken, emniyet güçleri olası protestolara karşı güvenlik önlemi alarak caddelerde devriye gezdi.

Yetkililer tarafından Srinagar ve çevresinde toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığı ve internet erişiminin kesildiği belirtildi.

Dün yapılan ilk açıklamada, Hindistan yönetimi karşıtı gösteride, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında 6 sivilin yaşamını yitirdiği, en az 22 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

