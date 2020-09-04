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Cammu Keşmir'de sular durulmuyor: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü, biri binbaşı 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Cammu Keşmir'de sular durulmuyor: 3 ölü

Hint basınındaki haberlere göre, Baramulla bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti, biri binbaşı 3 güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma: 4 ölü
Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü
Cammu Keşmir'de çatışma

Cammu Keşmir'de çatışma
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