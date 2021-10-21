Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 4 direnişçi ve bir polis öldü

Emniyet yetkilileri yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'in Shopian bölgesinde güvelik güçleri ile direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada, 2 direnişçi ve bir polisin öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, çatışmada, öldürülen direnişlerden Adil Wani'nin, Cammu Keşmir'de 17 Ekim'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden göçmen işçilerden birinin ölümüyle ilgisi olduğu öne sürüldü.

Kulgam'da da çatışma, 2 ölü

Emniyet yetkilileri, Cammu Keşmir'in Kulgam bölgesinde çıkan çatışmada da 2 direnişçinin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, öldürülen direnişçilerin göçmen işçilerin ölümüyle ilgisi olduğunu savundu.

Bu arada yetkililer, son iki haftada çıkan çatışmalarda 15 direnişçinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.