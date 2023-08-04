Cammu Keşmir, gasp edilen statüyü geri istiyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin eski başbakanlarından Cammu Keşmir Ulusal Konferans Partisi lideri Ömer Abdullah bölgenin özel statüsünün geri verilmesini istedi.

Abdullah, The Associated Press'e, Cammu Keşmir bölgesinin siyasi yapısına ve özel statünün kaldırılması kararına dair itirazların görüldüğü mahkeme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede "anormal bir sakinliğin" olduğunu belirten Abdullah, Cammu Keşmir'in özel statüsünün geri verilmesini talep etti.

Abdullah, Hindistan'ın 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının bölgeyi "demokratik bir boşluğa" ittiğini ve özgürlüklerin baskı altına alınmasına yol açtığını işaret ederek "Demokrasi, Cammu Keşmir sınırlarının başladığı yerde durur." ifadesini kullandı.

Bölgede hala "Hindistan'a katılmayı kabul etmeyen" seçmenlerin bulunduğunu, kendisinin ise onları hiçbir şekilde temsil etmediğini söyleyen Abdullah, her şeye rağmen bu seçmenlerin dikkate alınması gerektiğini ve seçmen kitlesinin aniden ortadan kaybolmayacağını vurguladı.

Abdullah, 2 Ağustos'ta başlayan Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması kararına yönelik itiraz davasının görüldüğü mahkeme sürecine ilişkin iyimser olduklarını kaydetti.

- "Bu, bazılarımızın yalnız yürüteceği bir mücadele olabilir"

Hindistan'daki birçok muhalefet partisinin bölgenin özel statüsünün geri verilmesi taleplerini açıkça desteklemediğini ancak devletin yeniden kurulmasını ve seçimlerin yapılmasını istediklerini aktaran Abdullah, "Bu, bazılarımızın yalnız yürüteceği bir mücadele olabilir ve bunu kendi başımıza yapmaya hazırız." dedi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması kararının ardından 7 aydan fazla gözaltında tutulduğu kaydedilen Abdullah, Hindistan hükûmetinin, kararın ardından bölgede normalleşme ve kalkınma yaşandığı iddialarını yalanladı. Abdullah, bölgede baskı ve gözaltına alınma vakalarında artış görüldüğünü ve özgürlüklerin kısıtlandığını ifade etti.

Abdullah, "Hindistan hükûmetinin, demokrasinin en büyüğü ve anası olduğu iddialarından sorumlu tutulmasının birkaç nedeni var. Çünkü durum buysa o zaman Cammu Keşmir'in seçilmiş bir hükûmet üzerindeki demokratik hakkı neden reddediliyor?" değerlendirmesini yaptı.

- Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükûmete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki birlik toprağına bölmüştü.

Hindistan'da Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin itiraz üzerine görülen davanın duruşması 2 Ağustos'ta başlamıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesinin 5 yargıçlı anayasa heyeti, duruşmada bölgenin özel statüsünün kaldırılması kararına yönelik anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan itirazları ele alıyor.