Camu Keşmir'in Yüksek Mahkemeye başvurusunda karar

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılmasıyla ilgili "halk görüşünün alınması için referandum" talebini reddetti.

The Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, mahkeme, bölgenin özel statüsünün kaldırılmasına yönelik itirazlara yanıt verdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, anayasal demokrasilerde halkın görüşünün resmi kuruluşlarla alındığına işaret ederek, referandum talebini kabul etmedi.

Chandrachud, "Bizimki gibi bir Anayasada referandum söz konusu olamaz." dedi.

Davacıların avukatı Kapil Sibal ise Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılmasında referandum ile "halkın görüşünün alınması gerektiğini" belirtti.

Sibal, durumu İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkış süreci Brexit'te "(İngiltere'de) anayasada referandum yapılmasına yönelik hüküm bulunmamasına rağmen referandum yapılmış olmasını" örnek göstererek, Cammu Keşmir konusunda da benzer bir yol izlenmesi gerektiğine işaret etti.

Tarihi Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın idaresinde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki birlik toprağına bölmüştü.

Hindistan'da Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin itiraz üzerine görülen davanın duruşması 2 Ağustos'ta başlamıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesinin 5 yargıçlı anayasa heyeti, duruşmada bölgenin özel statüsünün kaldırılması kararına yönelik anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan itirazları ele alıyor.