Çareyi altınları satmakta buldular

Hindistan'da halk Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan mali krizi yastık altındaki altınları satarak aşmaya çalışıyor.

Azim Premji Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, ülkeyi derinden sarsan pandemi sırasında kapanan şirketler ve işten çıkarmalar nedeniyle yaklaşık 230 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını gözler önüne serdi. Bu kişilerin birçoğu sağlık, eğitim ve kira masraflarını karşılayamayacak duruma geldi.

Buna paralel olarak kısa süre önce yaşanan enerji krizi sonrası elektrik ve gaza gelen zamlar krizin daha da derinleşmesine yol açtı.

Ellerindeki altın takıları satmaya başlayan insanlar bankalardan aldıkları kısa vadeli kredilerle krizi atlatmaya çalışıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre 2021'in ilk 8 ayında Hindistan'da bankalar "altın takılara karşılık" 63,65 milyar dolar kredi vermeyi kabul etti.

Altın takıların satıldığı açık artırma ilanları ise yerel gazetelerin sayfalarını kaplıyor.

Hintlerin "güvenli limanı" altın

Dünya Altın Konseyi'ne göre 2020'de Hintliler 315,9 ton altın takı satın aldı. Bu miktar Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da satın alınan altın takı miktarına neredeyse denk. Hint halkı altını aile mirasını bir nesilden diğer nesile aktarmada devalüasyon korkusunun olmadığı en doğru araç olarak görüyor.

Bu sebeple ülkede altın özellikle düğün ve yaş günlerinde en fazla takılan takı olma özelliğine sahip. Hindistan Mücevher Ve Mücevherat Bölgesel Konseyi (GJC) yöneticilerinden Dinesh Jain, kadınlar ya da ailelerin "tek sosyal güvenliğinin" altın olduğunu belirtiyor. Ayrıca altının nakit paradan farksız olduğunu da söyleyen direktör, "Altın para gibidir. Günün her saati işlem yapabilirsiniz" diyor.

Dünyanın en fazla Covid-19 vakasına ev sahipliği yapan ülkelerden Hindistan'da salgının başından bu yana neredeyse 34 milyon kişi pandemiye yakalandı. Toplam ölü sayısı ise 450 bini aştı.

Ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine en az ilk doz Covid-19 aşısı yapılırken, toplam yapılan aşı sayısı 968 milyon 220 bini geçti.

Kaynak: Euronews