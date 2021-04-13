Çavuşoğlu Asyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasser El-Sabah ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefonda görüştü.

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Kaynak: AA