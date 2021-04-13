Çavuşoğlu Asyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani, Kuveytli mevkidaşı Sabah ve Maldivli mevkidaşı Shadid ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.
Asya 13.04.2021, 14:32
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasser El-Sabah ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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