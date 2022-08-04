Çavuşoğlu Malezya'da

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bulunan Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüşmesinin ardından parlamento binasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Abdullah'ın davetlisi olarak burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilerini geliştirmesinde Malezya'nın verdiği destek için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Malezya'nın bu bölgede son derece kilit bir aktör olduğunu belirterek, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'un Türkiye ziyareti sırasında iki ülke ilişkilerini Geniş Kapsamlı Stratejik Ortaklığa dönüştürdüklerini ve hükümetler arasında 15 resmi belge imzalandığını söyledi.

Bugün, Yakup'un Türkiye ziyareti sırasında konuşulan konuların devamını değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Majesteleri Sultan Abdullah Şah'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti bekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Malezya'nın Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bölgesindeki en büyük ticaret ortağı konumunda olduğuna dikkati çekerek, geçen yıl ikili ticaret hacminin ortalama yüzde 50 artış gösterdiğini ve bu yıl yüzde 50 artarak yılın ilk yarısında 2,42 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malezya ile halihazırdaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini, bu yıl erişilebilecek bir hedef olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye ve Malezya'nın parlamentolar arası ilişkilerinin geliştirilmesi çerçevesinde parlamentolar arası dostluk gruplarının kurulmasını beklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizi, mevcut serbest ticaret anlaşmamızı (STA) genişleterek devam ettireceğiz. Bunu da çok kısa süre içerisinde imzalamayı planlıyoruz. Yine savunma sanayinde iş birliği son derece önemli. Bu çerçevede şirketlerimiz ve ilgili kurumlar, uzun dönemli iş birliğinin farklı alanlardaki yatırım ve teknoloji transferi, ortak üretim ve deneyim paylaşımı şeklinde geliştirilmesi üzerinde çalışıyorlar. Yine finans, teknoloji, uzay ve uydu teknolojileri üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ulaştırma, enerji ve turizm yine bizim geliştirebileceğimiz başka alanlar."

Malezya Başbakanı Yakup'un Türkiye ziyaretinde yerli otomobil TOGG’un elektrikli araç fabrikasını ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, TURKOVAC aşısının gelecek günlerde Malezya’nın kullanımına sunulacağını, bununla birlikte aşı teknolojisinin transferi, deneyim paylaşımı, ortak aşı ile ilgili çalışmaların da devam edeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün aynı zamanda terörizmle mücadelenin, özellikle de FETÖ ve FETÖ bağlantılı terörist faaliyetlerin ne kadar önemli olduğu hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede İslam ümmetinin lehine olacak İslamofobi'yle mücadele, Afganistan’daki durum, Rohingya’daki durum, Filistin’deki durum gibi birçok farklı konuyu da ele alma fırsatını da bulduk ve özellikle de bugün Afganistan halkına insanı yardımı artırma konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Çok daha farklı alanlarda birlikte hareket edebiliriz. Bu hem bölgesel hem de uluslararası örgütler nezdinde olabilir. BM (Birleşmiş Milletler), AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), ASEAN ve diğer uluslararası örgütlerde de iş birliğini artırabiliriz. Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde iş birliğimizi artırabileceğimize inanıyorum."

Geniş Kapsamlı Stratejik Ortaklık konusuna ilişkin bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, karşılıklı gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri ziyaretlerin iki ülkenin ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, bu çerçevede iki ülke ilişkilerini Geniş Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine çıkardıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin soruya yanıt olarak da, anlaşmanın detaylarını anlattı.

İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasını takiben ilk geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıktığını ve İstanbul açıklarında ortak kontroller gerçekleştirilmesinin ardından Lübnan’a doğru ilerlediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bu ilk gemiydi. Bunun sürdürülebilir olması gerçekten önemli. Bu anlaşmanın süresi 4 ay. Dolayısıyla uzatması eğer herhangi bir itiraz olmazsa 3-4 ay sonra otomatik olarak gerçekleşecek. Bunun karşılığında Rusya aynı zamanda kendi tahıllarını ve bununla ilgili gübre dahil olmak üzere ürünlerini ihraç edebilecek. Bu da anlaşmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi." dedi.

Çavuşoğlu, bunun da her iki ülkenin ticaretini kolaylaştırdığını belirterek, Ukrayna’daki savaşın devam ettiğini, bu nedenle herkesin sorumlu bir biçimde davranması ve taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının geniş kapsamlı bir ateşkesin ve barış planının temelini oluşturabileceğini söyledi.