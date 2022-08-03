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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la Kamboçya'da bir araya geldi

Görüşmede Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Asya 03.08.2022, 16:20
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la Kamboçya'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak için gittiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya'dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov'la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

#Mevlüt Çavuşoğlu
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