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Celalabad konsolosluğu yeniden açıyor

Pakistan, güvenlik sorunları gerekçesiyle kapattığı Afganistan'ın Celalabad kentindeki konsolosluğunu yarından itibaren yeniden açmaya karar verdi.

Celalabad konsolosluğu yeniden açıyor

Kararı, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal sosyal medya aracılığıyla açıkladı. Faysal, "30 Ağustos'ta kapatılan Afganistan'daki Celalabad Başkonsolosluğu, yarından itibaren (8 Ekim) vize başvuru işlemleriyle yeniden çalışmaya başlayacak. Celalabad ve konsolosluğun faaliyet alanında yaşayan herkes başvurularını Celalabad Başkonsolosluğundan yapabilir." dedi.

Celalabad'daki Pakistan Konsolosluğu, 30 Ağustos'ta güvenlik endişesiyle geçici süreyle kapatılmıştı. 

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 12:28
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