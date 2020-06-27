Pakistan Cemaati İslami Eski Genel Başkanı Sayed Munavvar Hasan vefat etti.
Sayed Munavvar Hasan'ın vefatının ardından Anadolu Gençlik Derneği - Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Turhan şu ifadeleri kullandı:
Pakistan Cemaati İslami Eski Genel Başkanı Sayed Munavvar Hasan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine ve Cemaati İslami’deki kardeşlerimize başsağlığı ve sabırlar dilerim. pic.twitter.com/hISf9NqF0T— Salih TURHAN (@AGDSalihTURHAN) June 26, 2020
Kaynak: Milli Gazete