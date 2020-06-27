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Cemaati İslami Eski Genel Başkanı Sayed Munavvar Hasan vefat etti

Pakistan Cemaati İslami Eski Genel Başkanı Sayed Munavvar Hasan'ın vefat ettiği bildirildi.

Cemaati İslami Eski Genel Başkanı Sayed Munavvar Hasan vefat etti

Pakistan Cemaati İslami Eski Genel Başkanı Sayed Munavvar Hasan vefat etti.

Sayed Munavvar Hasan'ın vefatının ardından Anadolu Gençlik Derneği - Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Turhan şu ifadeleri kullandı:

Kaynak: Milli Gazete 

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