Cenazede ikram edilen şarap 11 can aldı
Asya ülkesi Kamboçya'nın güneyindeki Kampot eyaletinde cenaze töreninde ikram edilen pirinç şarabında zehirli madde olduğu tespit edildi. Zehirli şaraptan içen 11 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.
Asya 04.07.2021, 14:12
Kamboçya'da bir cenaze töreninde zehirli şarap içen 11 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi hastanelik oldu.
Yetkililer, Kamboçya'nın güneyinde yer alan Kampot eyaletindeki bir cenaze töreninde zehirli şarap içildiğini açıkladı.
Cenaze töreninde ikram edilen pirinç şarabındaki zehirli madde, 11 kişinin ölümüne yol açtı.
Şaraptan içen 10'dan fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.
Kamboçya'da zehirli şarap tüketimi, son 1 ayda en az 30 kişinin ölümüne yol açtı.
Düşük maliyeti nedeniyle pirinç şarabı Kamboçya'da düğün, cenaze ve festival gibi etkinliklerde sıklıkla tüketiliyor.
AA
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü