Ceyş-i Muhammed üyelerine operasyon, Azhar'ın oğlu ve 43 kişi yakalandı

Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, eyalet temsilcileriyle terörle mücadeleyi değerlendirdiği toplantının ardından yaptığı basın toplantısında, söz konusu operasyonun uluslararası baskılar nedeniyle değil terörle mücadele politikaları gereği gerçekleştirildiğini söyledi.

Aralarında Ceyş-i Muhammed'in kurucusu ve lideri Azhar'ın kardeşi Müftü Abdur Rauf ile oğlu Hamad Azhar'ın da olduğu toplam 44 kişinin yakalandığını aktaran Afridi, Pulwama saldırısıyla ilgili Hindistan'ın sunduğu dosyada güvenilir kanıtların bulunmadığını belirtti. Afridi, eyalet temsilcileriyle yapılan toplantıda, tüm terör örgütlerine karşı terörle mücadele için hazırlanan Ulusal Eylem Planı'ndaki her adımın uygulanacağının vurgulandığını kaydetti.

Times of India gazetesine konuşan istihbarat kaynakları, Azhar'ın Rawalpindi'de ordu kontrolündeki hastaneden çıkarıldığını ve Bahawalpur bölgesinde Ceyş-i Muhammed'e ait bir kampa götürüldüğünü iddia etti.

Azhar'ın askeri hastanede böbreklerine bağlı bir rahatsızlık nedeniyle ‘birkaç aydır' tedavi gördüğü konuşuluyordu.

Ceyş-i Muhammed Örgütü neden kuruldu?

Ceyş-i Muhammed 2000 yılında Pakistan'da Mesut Azhar tarafından kurulmuş Pakistan ile Keşmir'i birleştirmeyi amaçlayan politik olarak “Fazlur Rahman İslam Alimleri Cemiyeti” isimli siyasi parti ile ilişki içinde olan silahlı bir örgüttür.

Örgütün lideri Mesut Azhar, Aralık 1999'da Hindistan hapishanesinden, Hindistan hava yollarına ait kaçırılan bir uçakta bulunan 155 Hindistanlı rehinenin salıverilmesi karşılığında serbest bırakıldı.

Eylemlerinde hafif ve ağır makinalı silahlar, suikast tüfekleri, havan topları, patlayıcılar ve roket atarlar kullanmakta olan örgüt kadrosunun büyük kısmını İslami Cihat Hareketi (Harakat ul-Cihad-i-Islami)'ye mensup militanlar oluşturmakta ve bu örgütten maddi destek sağlanmaktadır Örgüt ayrıca Afgan Araplarla ve Taliban'la yakın ilişki içindedir

Örgüte Usame Bin Laden tarafından finansal destek sağlandığı tahmin edilmektedir Örgüt ayrıca bağış kampanyaları, magazin ve kitap satışlarından da gelir elde etmektedir Pakistan Hükümetinin mal varlığına el koyması ihtimaline karşı banka hesaplarındaki paralarını çekerek ticaret, emlak ve mal ve hizmet üretimiyle ilgili legal işletmelere yatırmıştır.

- Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 15:53