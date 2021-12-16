Christchurch katliamında hayat kurtaranlara cesaret ödülü verildi

2019 Christchurch cami katliamları sırasında başkalarını kurtarmak için hayatlarını riske atan 10 kişi, Yeni Zelanda'nın en prestijli cesaret ödülleriyle onurlandırıldı.

En yüksek dereceler, silahlı adama meydan okurken ölen Naeem Rashid'e ve saldırganı diğerlerinden uzaklaştıran Abdul Aziz'e verildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Bu Yeni Zelandalıların gösterdiği cesaret özverili ve olağanüstüydü. O gün yaptıkları eylemler için en derin saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her biri başkalarını kurtarmak için hayatlarını ortaya koydu. Kolektif eylemleri olmasaydı, can kaybı daha da büyük olabilirdi.” dedi.

Rashid'in eşi Ambreen Naeem yaptığı açıklamada ödül için minnettar olduğunu söyledi. "Bugün onu göremiyoruz ama barış ve sevgi mesajını tüm dünyaya yaydı” dedi.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.