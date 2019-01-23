Çin'in İslamabad Büyükelçisi Yao Jing, Taliban'ın Afganistan'daki siyasi sürece katıldığını belirterek, "Çin, Afgan Talibanı'nı siyasi güç olarak tanıyacak." dedi.

Pakistan basınında yer alan habere göre, ülkenin Peşaver kentinde katıldığı bir toplantıda konuşan Jing, Afganistan'da barış için sarf ettiği çabalardan dolayı İslamabad yönetimini tebrik etti.

Taliban'ın siyasi kaygıları olduğunu söyleyen Jing, "Çin, Afgan Talibanı'nı siyasi bir güç olarak tanıyacak çünkü Afganistan'da barış için atılan siyasi sürece katılıyorlar ve bazı siyasi kaygıları var." diye konuştu.

Çinli yetkililerin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban'ın siyasi ofisini ziyaret ettiğini anımsatan Jing, "Çin yönetimi Afganistan'da barış için atılacak tüm adımları desteklemektedir çünkü Afganistan halkı artık barış ve istikrarı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 14 Ocak'ta Çin'de de temaslarda bulunmuş, görüşmelerin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Afganistan'da barışın başarılı olması için taahhütte bulunan Çinli yetkililerle verimli bir toplantı yaptık. Tüm Afganistan'ı kapsayıcı barışa bölgesel destek ve Afganistan'ın bir daha terör yuvası olmaması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Göreve geldiği eylül ayından bu yana Pakistan'a beş defa gelen Halilzad, Pakistan'dan Taliban'ı müzakere masasına getirmek için etkisini kullanmasını istemiş, Pakistan yönetimi de aralık ayında Taliban ile ABD arasında görüşme ayarladıklarını duyurmuştu.

İslamabad yönetimi 2015 yılında da Afgan yönetimiyle Taliban arasında görüşme ayarlamış ancak görüşmeler, Taliban lideri Molla Ömer'in düzenlenen drone operasyonunda öldürülmesiyle iptal edilmişti.

Kaynak. AA