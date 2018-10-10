Çin, Anti-helal kampanyası başlattı

Çoğunlukla Müslüman Uygur azınlığa ev sahipliği yapan Çin'in Sincan bölgesinde (Doğu Türkistan) "Helal yiyecek ürünlerine" karşı operasyon başlatıldı.

Urumçi'nin Komünist Partisi liderleri Pazartesi günü yapılan bir toplantıda, şehrin resmi ücretsiz mesajlaşma programı WeChat hesabında yayınlanan bir açıklamaya göre kadroları “bütün helalleştirme” hareketlerine karşı kararlı bir şekilde savaşarak mücadele etmek için yemin etmeye çağırdı.

Çin, Sincan'daki 1 milyon Müslüman etnik Uygurun gözaltına alındığını gösteren baskıya dair raporlar sonrasında uluslararası camiada tepki almıştı.

Yapıılan açıklamada, “Yiyeceklerin helal şeyler olması talebi” nin dine karşı düşmanlığı körüklediğini ve İslam'ın laik hayata nüfuz etmesine izin verdiğini söyledi.

Anti-helal kampanyanın bir parçası olarak, Urumçi'nin etnik açıdan Uygur baş savcısı Ilshat Osman, “Arkadaşım, benim için özel bir helal restoran bulmaya gerek yok” başlıklı bir yazı kaleme aldı.