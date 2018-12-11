Çin'de 100'den fazla Protestana tutuklama

Çin resmi olarak kabul etmediği Protestanlara yönelik sert bir girişimde bulunarak 100 kadar kilise üyesini tutukladı.

Ülkenin güney batısındaki Chengdu'dan “Sonbahar Yağmur İttifakı Kilisesi” tutuklananlar arasında yer alıyor.

Şi Jinping'in 2012'nin sonunda iktidara gelmesinden bu yana, dini oluşumlara yönelik tutumunu sıkılaştırıyor. Çin Devlet Başkanı, komünist rejimin otoritesine mutlak itaat bekliyor.

Eylül ayında Katoliklere yönelik de benzer uygulamalar yürürlüğe koyan Çin, Papalığın devreye girmesiyle kısmen geri adım atmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 18:26